Избирательный кодекс по сути не рассчитан на людей, он рассчитан на то, чтобы латентным образом прокрасться во власть, – Нимченко

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Новый Избирательный кодекс не рассчитан на людей. Он рассчитан на то, как латентным образом прокрасться во власть.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко.

"К сожалению, мы должны констатировать, что законодательный акт – Избирательный кодекс, который придуман, он, по сути, не рассчитан на людей. Он рассчитан на то, как латентным образом прокрасться во власть. Не было более грязного избирательного закона, чем этот. Имею в виду в органы местного самоуправления. Я не помню такого", – заявил Василий Нимченко.

Народный депутат добавил, что новый Избирательный кодекс дополнительно нагружает избирателей. Кроме этого, там есть правовая неопределенность норм, и этот закон оторван от реальных обстоятельств жизни людей.

"Как можно одновременно делить территории и проводить выборы на этом пути? Вот я отвечаю за Черкассы, где осталось 4 района из 12 или 14. Где те районы? Это были территориальные общины, они как-то объединялись. Но теперь они разорваны по живому. А сейчас, когда мы говорим о грязном Избирательном кодексе, то имеется в виду создание таких условий, которые дают возможность влияния на волеизъявление людей", – сказал парламентарий.

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Вместе с тем Нимченко добавил, что при формировании нового Избирательного кодекса никто не понимал, как будут формироваться избирательные округа и кто там будет руководить.

"Вот на сегодняшний день много кто кричит о демократии на местах, так пусть поедут и посмотрят, кто там такой владелец земли. Это господин, хозяин людей. Люди работают на земле, находясь в кабале. Неужели это не понимали те, кто писал закон?!" - акцентировал Василий Нимченко.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Решение поддержали 308 народных депутатов.

Как отметили в пояснительной записке, целью проекта является ликвидация пробелов, корреляция сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов.

В связи с этим были внесены изменения в четыре книги кодекса.