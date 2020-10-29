Избиратель "Слуги народа" разочарован, – Бужанский о местных выборах

Макс Бужанский Фото из открытых источников

Надо извлечь уроки из ошибок и начать выполнять ту программу, с которой партия пошла на выборы год назад, заявил нардеп

Во время местных выборов избиратель "Слуги народа" выразил протест против того, как партия провела этот год во власти.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Максим Бужанский.

Гость студии напомнил, что партия "Слуга народа" по Украине набрала самый высокий процент, в то же время, он признал, что избиратель этой политической силы разочарован. Он объяснил, почему так произошло.

"Было огромное количество вещей, которые мы были обязаны сделать, придя к власти. Как минимум, подвергнуть ревизии тот же самый закон о языке. Как минимум, сформировать внятную, соответствующую Конституции, соответствующую европейским нормам, соответствующую, в конце концов, гражданскому запросу гуманитарную политику. Я ее не наблюдаю, если честно. Могут быть успехи в экономике, могут быть провалы, могут быть какие-то проблемы, связанные с тарифной политикой, с налоговой, с какой угодно. Без гуманитарной политики, без того, как определяет и идентифицируе себя общество, как люди видят в друг друге гражданина или врага, как это нам дарил Петр Алексеевич, страна не может развиваться. Я считаю, что, в первую очередь, именно это послужило причиной разочарования избирателей", – сказал нардеп.

Максим Бужанский отметил, что избиратели от политической силы к другим не пошли.

"Тем не менее, в большинстве своем он (избиратель. - Ред.) никуда не делся, он не перешел к другим политическим силам. Но он не стал голосовать за то, что ему предложили", – отметил он.

Парламентарий подытожил: "Это был протест против того, как партия провела этот год во власти. Необратим ли этот процесс? Нет, это не необратимый процесс. Можно сесть, сделать выводы, извлечь уроки из ошибок и начать выполнять ту программу, с которой партия пошла на выборы год назад".

Напомним, местные выборы состоялись 25 октября 2020 года. Избирали депутатов советов всех уровней, председателей объединенных территориальных общин и старост. В городах с количеством избирателей более 10 000 впервые применили пропорциональную систему выборов с открытыми списками. Избиратель должен был проголосовать как за партию, так и за кандидата в партийном списке.

Как сообщали, представители партии "Слуга народа" получают 206 должностей глав объединенных территориальных общин. Таковы данные параллельного подсчета голосов, проведенного партией.