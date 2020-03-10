Избавились от катающегося на самокате, – получили гуляющего по вокзалам, – Кива об инспекции Криклия

Нардеп Илья Кива из открытых источников

"Вы вообще понимаете, какой это механизм – Министерство инфраструктуры?"

Министр инфраструктуры нанес вред стране, когда "убил" два часа своего рабочего времени, гуляя по вокзалу.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

Народный депутат прокомментировал информацию о том, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий вместе с Муниципальной вартой проинспектировал Центральный железнодорожный вокзал Киева из-за постоянных краж. Парламентарий поинтересовался, продолжит ли министр дело, которое начал, и наведается ли, например, в Харьков или Жмеринку.

"Мы только от одного избавились, катающегося на самокате, а теперь мы еще получили гуляющего по вокзалам", – пошутил Илья Кива.

Народный депутат поинтересовался, когда, наконец, Украина получит чиновников, которые выполняют свои непосредственные должностные обязанности.

"Вы вообще понимаете, какой это механизм - Министерство инфраструктуры? Туда входит все, что только мы видим и слышим. И министр "убивает" два часа своего рабочего времени, гуляя по вокзалу в поисках неизвестности. Какой ущерб и урон он нанес стране вот подобными своими действиями!" – заявил Илья Кива.

Председатель Закарпатской ОГА в 2015-2019 годах Геннадий Москаль отметил, что полномочия полиции четко прописаны в Законе "О Национальной полиции Украины", поэтому они не могут быть кому-то делегированы.

"Если кто-то подменяет действия полиции, тогда для чего она нужна? Не нужна. Давайте ее сократим, разгоним, поставим туда тех, кто громче кричит "Слава Украине!" и выше держит флаг", – заявил Геннадий Москаль.

Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры готовит концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий.

Ранее министр инфраструктуры заявил, что готов стать персональной няней для инвесторов, которые будут вкладывать средства в украинскую инфраструктуру.