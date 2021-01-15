Из-за заигрывания власти с международными партнерами дошло до уничтожения народа, – Григорий Мамка

Народный депутат Украины, зам. Председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Фото из открытых источников

Власть не имеет системного подхода для того, чтобы улучшить жизнь граждан, констатировал нардеп

Заигрывание власти с международными партнерами и доверие к ним переросло до такого уровня, что происходит уничтожение украинского народа.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Григорий Мамка.

Парламентарий, комментируя ситуацию с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и протестными акциями украинцев в разных регионах, которые требуют снизить плату за услуги в сфере ЖКХ, отметил, что власть не имеет комплексного и системного подхода для того, чтобы сделать жизнь граждан лучше.

"О повышении тарифов было известно в течение трех-четырех месяцев, еще летом. Проблематика в заигрывании власти с международными партнерами, выполнении обещаний по поводу сначала продажи земли, затем – банковские законопроекты и другие под обязательство, что нам должны дать дешевые деньги, дешевые кредиты, но их не дали. И эта ситуация - просто доверие власти к международным партнерам к такому уже уровню переросло, что получилось просто безумие, уничтожение украинского народа!" – акцентировал гость ток-шоу.

Парламентарий резюмировал, что о ситуации с ростом тарифов было все понятно, но власть ничего не сделала.

Как сообщали, на центральной площади Николаева люди вышли на митинг против повышения тарифов на газ. Горожане хотят собрать подписи и через мэра обратиться к президенту и Кабинету министров.

Ранее протесты против повышения тарифов на газ прошли в Полтаве, Херсоне, Запорожье, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.