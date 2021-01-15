Из-за заигрывания власти с международными партнерами дошло до уничтожения народа, – Григорий Мамка
Власть не имеет системного подхода для того, чтобы улучшить жизнь граждан, констатировал нардеп
Заигрывание власти с международными партнерами и доверие к ним переросло до такого уровня, что происходит уничтожение украинского народа.
Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Григорий Мамка.
Парламентарий, комментируя ситуацию с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и протестными акциями украинцев в разных регионах, которые требуют снизить плату за услуги в сфере ЖКХ, отметил, что власть не имеет комплексного и системного подхода для того, чтобы сделать жизнь граждан лучше.
"О повышении тарифов было известно в течение трех-четырех месяцев, еще летом. Проблематика в заигрывании власти с международными партнерами, выполнении обещаний по поводу сначала продажи земли, затем – банковские законопроекты и другие под обязательство, что нам должны дать дешевые деньги, дешевые кредиты, но их не дали. И эта ситуация - просто доверие власти к международным партнерам к такому уже уровню переросло, что получилось просто безумие, уничтожение украинского народа!" – акцентировал гость ток-шоу.
Парламентарий резюмировал, что о ситуации с ростом тарифов было все понятно, но власть ничего не сделала.
Как сообщали, на центральной площади Николаева люди вышли на митинг против повышения тарифов на газ. Горожане хотят собрать подписи и через мэра обратиться к президенту и Кабинету министров.
Ранее протесты против повышения тарифов на газ прошли в Полтаве, Херсоне, Запорожье, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.