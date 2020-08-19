Из-за того, что у Украины нет сильного лидера, нас могут использовать в политических играх: Плачкова о выборах в США

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Украина стала площадкой, которую можно разыгрывать

Украину все могут использовать в своих играх и, в первую очередь, это из-за того, что у нас нет сильного, харизматичного лидера, что наши правоохранительные органы не дают ответа на все вопиющие преступления, которые происходят в стране.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова.

Политик отметила, что выборы президента в США - это будет выбор американцев, и публикация пленок Байдена-Порошенко вряд ли будет иметь влияние в американской политике на одного или другого кандидата. По ее словам, украинский след мало повлияет на голосование, однако другой вопрос – как это будет отражаться в Украине.

"Для нас это стыдно, что мы постоянно становимся местом, где собирается грязь: эти пленки, другие пленки. Для нас также будет плохо, если выиграет Байден, потому что у нас будет очень много вопросов относительно того, нет ли у нас внешнего управления", – подчеркнула гостья ток-шоу.

По убеждению Плачковой, США обязательно разберутся со своими кандидатами и выборами, а вот Украина в этой ситуации должна действовать исключительно в своих интересах.

"Мы, к сожалению, становимся площадкой, которую можно разыгрывать. И здесь мы можем говорить об отсутствии субъектности государства, о том, что нас могут использовать все в своих играх. И мне кажется, что в первую очередь это из-за того, что у нас нет сильного, харизматичного лидера, что наши правоохранительные органы не дают ответа ни на пленки, ни на все вопиющие преступления, которые происходят в стране. И здесь нас должен интересовать исключительно наш украинский "кейс". Как в международной экономике, так и во внутренней политике", – акцентировала Плачкова.

Напомним, ранее политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявил, что украинская карта Джо Байдена в Соединенных Штатах Америки будет разыграна, хочет этого Украина или нет. А у Дональда Трампа, по словам Кацмана, практически безвыходная ситуация, поэтому украинский вопрос с Байденом будет раскручен.

Также напомним, что ранее внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров на тот момент президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри.

А 22 июня Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. В одном из них Порошенко обещает не трогать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, в апреле 2016 года тогдашний вице-президент США Джо Байден в разговоре с предыдущим президентом Петром Порошенко требовал посодействовать принятию реформ, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ.