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Из-за нехватки денег в бюджете, даже после принятия закона, референдум невозможно будет провести, – политолог

Телеканал ZIK

Перенаправление средств из бюджета другого блока на проведение референдума может со временем "вылезти боком"

В этом году деньги на референдум в бюджете не закладывались. А это вообще дорогое удовольствие. Поэтому оно вряд ли будет реализовано 2020-го года.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила политолог Александра Решмедилова.

"В этом году деньги на референдум не закладывались. Это надо понимать. Поэтому в целом, это удовольствие дорогое. Но оно вряд ли будет реализовано 2020-го года. Даже, как сказал господин Разумков, если это (законопроект о народовластии, – ред.) будет проголосован на следующей пленарной неделе", – отметила Решмедилова.

Вместе с тем она добавила, что перенаправление средств из бюджета другого блока на проведение референдума может со временем "вылезти боком".

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"Сейчас значительная часть расходов бюджета была направлена на силовой блок. Мы много критикуем. Но с другой стороны, когда у нас происходят катаклизмы, как напремер, на Закарпатье, когда происходят взрывы в жилых домах, мы хотим, чтобы это работало как можно быстрее. Ведомство, которое выстроил Аваков, нуждается поступлений, но эта структура работает и мы видим как это нужно. Поэтому когда мы говорим, чтобы на чем-то сэкономить, или где забрать и куда направить, то надо смотреть на то, что все эти урезания, и медицины, например, то, когда случается беда, тот же коронавирус, то мы увидели, как различные урезания Украине вышли боком", – прокомментировала политолог.

Напомним, 18 июня депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали президентский законопроект об народовластия и всеукраинский референдум.

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