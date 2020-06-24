Из-за нехватки денег в бюджете, даже после принятия закона, референдум невозможно будет провести, – политолог

Телеканал ZIK

Перенаправление средств из бюджета другого блока на проведение референдума может со временем "вылезти боком"

В этом году деньги на референдум в бюджете не закладывались. А это вообще дорогое удовольствие. Поэтому оно вряд ли будет реализовано 2020-го года.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила политолог Александра Решмедилова.

"В этом году деньги на референдум не закладывались. Это надо понимать. Поэтому в целом, это удовольствие дорогое. Но оно вряд ли будет реализовано 2020-го года. Даже, как сказал господин Разумков, если это (законопроект о народовластии, – ред.) будет проголосован на следующей пленарной неделе", – отметила Решмедилова.

Вместе с тем она добавила, что перенаправление средств из бюджета другого блока на проведение референдума может со временем "вылезти боком".

"Сейчас значительная часть расходов бюджета была направлена на силовой блок. Мы много критикуем. Но с другой стороны, когда у нас происходят катаклизмы, как напремер, на Закарпатье, когда происходят взрывы в жилых домах, мы хотим, чтобы это работало как можно быстрее. Ведомство, которое выстроил Аваков, нуждается поступлений, но эта структура работает и мы видим как это нужно. Поэтому когда мы говорим, чтобы на чем-то сэкономить, или где забрать и куда направить, то надо смотреть на то, что все эти урезания, и медицины, например, то, когда случается беда, тот же коронавирус, то мы увидели, как различные урезания Украине вышли боком", – прокомментировала политолог.

Напомним, 18 июня депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали президентский законопроект об народовластия и всеукраинский референдум.