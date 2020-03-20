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Из-за карантинных мероприятий город потеряет минимум 100 миллионов гривен, – мэр Житомира

ЖИТОМИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ РАДА

В Житомире увеличили количество троллейбусов и автобусов, отменили льготный проезд для пенсионеров и сделали бесплатный проезд для врачей

За март-апрель из-за карантинных мероприятий город Житомир потеряет минимум 100 миллионов гривен.   

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин. 

Мэр Житомира рассказал, что в городе на сегодня работает общественный транспорт, было увеличено количество троллейбусов и автобусов, чтобы не было скопления людей в общественном транспорте, отменили льготный проезд для пенсионеров сделали бесплатный проезд для врачей города Житомира и выделили средства на закупку медицинского оборудования, медицинских препаратов и средств защиты для врачей.  

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"В принципе, город работает", – сказал мэр Житомира.

В то же время он заявил, что вследствие карантинных мероприятий, которые были введены из-за эпидемии коронавирус город потеряет 100 миллионов гривен.

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"За март-апрель я думаю, что город потеряет примерно минимум 100 миллионов гривен. Такие убытки понесет местный бюджет", – сказал городской голова Житомира.

Напомним, накануне в Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

по Состоянию на утро 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные.

Как известно, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

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