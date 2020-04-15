Из-за карантина в Украине люди стали еще беднее, – Олег Волошин

Олег Волошин

"Люди чувствуют себя очень плохо и очень плачевно"

Украинцы были бедными, однако в последнее время в Украине люди стали еще беднее из-за карантина и полного паралича ряда сфер деятельности.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Ведущие поинтересовались у парламентария, проводило ли украинское правительство переговоры с Международным валютным фондом относительно освобождения от долгов, ведь, как известно, МВФ освободил от долгов 25 беднейших стран-членов, чтобы эти государства могли сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

Олег Волошин отметил, что в Украине сейчас люди чрезвычайно бедны.

"И за последнее время люди стали еще беднее в силу закрытия из-за карантина - фактически сферы услуг полного паралича и значительной части предприятий, остановки транспорта и так далее. И это при том, что по всем рейтингам мы в Европе все равно самые бедные, то есть вопрос же не в рейтинге, а в том, как ощущают себя люди. Очевидно, что люди ощущают себя очень плохо и очень плачевно. В этой ситуации не ставить вопрос о списании долгов при такой колоссальной дыре в бюджете, при тех колоссальных потребностях, которые сегодня выставляет перед властью медицинская сфера и необходимость поддержки экономики, это означает, что власть либо глупая, но я не верю, что они глупы, а просто слабая и трусливая.

Потому что нужно иметь достаточно внутренней силы и смелости, чтобы пойти на возможный, но на первых порах это будет скорее эмоциональный, чем практический, но разрыв с какой-то частью западных элит, которые считают, что поскольку у Украины есть земля, которую можно распродать, ряд стратегических предприятий и, в конце концов, ГТС, значит...

Знаете, они же работают по принципу коллекторов. То есть пока у кредитора, который взял кредит в банке или кредитном союзе, остается хоть какой-то плохенький автомобиль и есть, где жить, значит, он может платить. Вот и все - пока последнюю рубашку с Украины не снимут, они считают, что нам долги списывать не нужно", – заявил Олег Волошин.

Как сообщалось, в Международном валютном фонде поддержали решение об освобождении от долгов 25 своих беднейших стран-членов для того, чтобы государства сосредоточили больше своих финансовых ресурсов на противодействии распространению COVID-19. Среди этих стран – Афганистан, Таджикистан и разрушенный войной Йемен, а также страны Африки и Азии.

Напомним, в начале апреля в Международный валютный фонд поступило около 80 обращений с просьбой предоставить финансовую поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.