Из всех политиков только Медведчук вошел в топ-5 самых влиятельных людей Украины во всех рейтингах – и "Корреспондента", и "Фокуса" и т. д., – Зубченко

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука сокрушила монополию Зеленского и компании на электоральное первенство и стала лидером гонки. Об этом пишет в своей статье политический публицист Александр Зубченко, комментируя результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы".

Зубченко отмечает, что ответственность за падение рейтинга несут как отдельные депутаты от "Слуги народа", так и сам Владимир Зеленский.

"Менее чем за два года "слуги" потеряли все. И в этом колоссальная личная заслуга Зеленского. Нет, многие "зеленые" депутаты тоже вносили свой посильный вклад в падение рейтинга партии. Вспомним "некачественных детей" Галины Третьяковой, "анал – табу" Богдана Яременко, "корабельную сосну" Александра Корниенко и другие таланты. Но, повторюсь, главная заслуга принадлежит персонально Зеленскому", – считает журналист.

Зубченко приводит список причин, повлиявших на падение рейтинга Зеленского и "Слуги народа" – это провал вакцинации, блокада Минского переговорного процесса, повышение коммунальных тарифов и падение экономики.

"Это власть во главе с Зеленским провалила вакцинацию украинцев. И китайская вакцина его не спасет. Это Зеленский заблокировал Минский переговорный процесс, который превратился в шоу одинокого старикана Кравчука – верного друга и соратника любого президента, который больше заплатит. И именно действующий президент достойно продолжил дело Петра Алексеевича по доведению коммунальных тарифов до уровня космоса, а экономики – до уровня Габона, с которым мы соревнуемся на равных", – иронизирует автор.

По словам Зубченко, рост рейтинга "Оппозиционной платформы – За жизнь" вполне объясним.

"Виктор Медведчук на фоне полной беспомощности Офиса президента договаривается не только о поставках российской вакцины в Украину, но и организовал весь процесс для ее производства в Харькове. На его фоне "китайское спасение" от офиса Зеленского выглядит как дешевая авантюра. Постановочное шоу с участием надоевших актеров", – аргументирует журналист.

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Напомним, недавно генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" возглавила рейтинг политических партий, обогнав "слуг народа".