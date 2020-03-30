Из бюджета армии не заберут ни одной гривны — Шмыгаль
Это касается как модернизации, так и строительства жилья
Законопроект об изменениях в государственный бюджет не предусматривает уменьшение финансирования украинской армии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Согласительного совета, которое транслировал телеканал ZIK.
"В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое, ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии и военных", - сказал Шмыгаль.
По его словам, это касается вопросов модернизации вооружения военных, строительства жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса.
"Войска будут обеспечены всем необходимым защитой", - заверил Шмыгаль.
Посмотреть видео трансляции Согласительного совета можно по ссылке.
Напомним, правительство Украины из-за эпидемии коронавирус ухудшил прогноз инфляции и среднегодового курса гривни.