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Из бюджета армии не заберут ни одной гривны — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмигаль УНИАН

Это касается как модернизации, так и строительства жилья

Законопроект об изменениях в государственный бюджет не предусматривает уменьшение финансирования украинской армии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Согласительного совета, которое транслировал телеканал ZIK.

"В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое, ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии и военных", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это касается вопросов модернизации вооружения военных, строительства жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса.

"Войска будут обеспечены всем необходимым защитой", - заверил Шмыгаль.

Посмотреть видео трансляции Согласительного совета можно по ссылке.

Напомним, правительство Украины из-за эпидемии коронавирус ухудшил прогноз инфляции и среднегодового курса гривни.

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