"История оценит то, что мне удалось сделать": Филатов рассказал, когда откроется Музей истории Днепра
Музей Истории Днепра готовится открыть свои двери для всех жителей города, — от мала до велика. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Фейсбук, передает "Днепровская панорама".
"Забудут всё.
Хорошее и плохое.
Тысячи ремонтов и асфальт в лужах.
Транспортную революцию и мост, на котором меня несправедливо распяли.
Круглосуточную работу без выходных и неизбежные ошибки.
Борьбу с эпидемией и грязь, вылитую на моё честное имя.
…
Забудут всё.
Но история оценит то, что лишь мне удалось разыскать прах Александра Николаевича Поля, утерянный в столетиях и я открыл…музей истории Города.
Музей "Екатеринослава-Днепропетровска-Днепра".
Музей современный и мультимедийный.
И самое, главное, музей — Народный.
Чьи фонды формируются за счёт пожертвований граждан и предприятий.
…
Передал в экспозицию кое-какие экспонаты из своей личной коллекции.
Открываемся сразу после карантина.
А пока желающие помочь, пожалуйста, обращайтесь в администрацию музея.
Мы расскажем истории всех и каждого: семейных династий, заводов, национальных общин.
Историю большого, разного и такого любимого Города.
Люби Днепр. Защищай его" — написал Борис Филатов.