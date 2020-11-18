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"История оценит то, что мне удалось сделать": Филатов рассказал, когда откроется Музей истории Днепра

Фото из открытых источников

Музей Истории Днепра готовится открыть свои двери для всех жителей города, — от мала до велика. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Фейсбук, передает "Днепровская панорама".

"Забудут всё.

Хорошее и плохое.

Тысячи ремонтов и асфальт в лужах.

Транспортную революцию и мост, на котором меня несправедливо распяли.

Круглосуточную работу без выходных и неизбежные ошибки.

Борьбу с эпидемией и грязь, вылитую на моё честное имя.

Забудут всё.

Но история оценит то, что лишь мне удалось разыскать прах Александра Николаевича Поля, утерянный в столетиях и я открыл…музей истории Города.

Музей "Екатеринослава-Днепропетровска-Днепра".

Музей современный и мультимедийный.

И самое, главное, музей — Народный.

Чьи фонды формируются за счёт пожертвований граждан и предприятий.

Передал в экспозицию кое-какие экспонаты из своей личной коллекции.

Открываемся сразу после карантина.

А пока желающие помочь, пожалуйста, обращайтесь в администрацию музея.

Мы расскажем истории всех и каждого: семейных династий, заводов, национальных общин.

Историю большого, разного и такого любимого Города.

Люби Днепр. Защищай его" — написал Борис Филатов.

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