Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко покинул компанию

Топ-менеджер работал в компании с 2014 года

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ушел из компании. Об этом накануне он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - написал топ-менеджер.

Он отметил, что оставляет в компании большие наработки, в том числе и "деньги от "Газпрома"".

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государству достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - добавил Витренко.

Ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" решил уволить исполнительного директора Юрия Витренко, который в последние годы занимался судами с российским "Газпромом".

В компании заявили, что его сокращение является частью трансформационного процесса "Нафтогаза" и перераспределения обязанностей между подразделениями.