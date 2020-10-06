"Ищут крайнего": Политолог объяснила, почему в избирательный период в "Слуге народа" возможны ротации

Телеканал ZIK

В монобольшинстве ищут ответственного, на которого можно будет "повесить" все невзгоды, говорит Светлана Кушнир

Вне парламента есть немало сил, которые хотели бы поставить своего главу фракции "Слуга народа",- человека, которым можно было бы управлять.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политолог Светлана Кушнир.

Светлана Кушнир прокомментировала вероятность кадровых ротаций во фракции "Слуга народа" и смены действующего председателя фракции Давида Арахамии, отметив, что речь идет о поиске крайнего, на которого можно сбросить ответственность в случае проигрыша на местных выборах. А выиграть, скорее всего, не получится, прогнозирует политолог.

"Поэтому, наверное, ищут того ответственного, на которого можно будет "повесить" все невзгоды, все проигрыши, все неуместные высказывания, которые так или иначе влияли на рейтинг партии власти", – отметила она.

Светлана Кушнир не исключает, что вне парламента есть значительная часть сил, которая хотела бы поставить своего управляемого главу фракции, "человека, который будет послушным, которым можно будет управлять".

Политолог напомнила, что у председателя фракции "Слуга народа" есть 15 заместителей, каждый из которых руководит частью монобольшинства: "И вот здесь самое важное – будет ли эта кандидатура новая (не знаю, кто это будет)..., потому что между этими группами 15-ю, а их может быть и больше, мини-группы, нужно будет искать баланс, договариваться и тому подобное".

Напомним, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии: "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 25,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 22,0%, "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 14,2% и ВО "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,5%. Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного 20-29 сентября 2020 года центром "Социальный мониторинг".

Как сообщали, народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный заявлял, что после падения рейтингов и слабого результата "Слуги народа" на местных выборах конфигурация в ВРУ изменится – внутри фракции 50-70 народных депутатов от "Слуги народа" создадут свою группу.