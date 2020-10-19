Исчезновение Кернеса: Опросы свидетельствуют, что у Фельдмана есть все шансы стать новым мэром Харькова, – эксперты

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

В Харькове сложилась крайне нетипичная ситуация накануне местных выборов: мэр города Геннадий Кернес, претендующий на следующую каденцию, исчез из публичного пространства. Эксперты не исключают, что исчезновением Кернеса может воспользоваться его команда в Харьковском горсовете, узурпировав власть в городе.

Об этом шла речь в эфире телеканала ZIK.

В частности, адвокат Анатолий Родзинский уверен, что информация о здоровье мэра Харькова является общественно важной и должна быть сообщена харьковчанам. А политолог Ростислав Балабан предполагает, что замалчивание информации свидетельствует о сверхтяжелом состоянии Кернеса.

"Эта тишина еще раз доказывает, что, к сожалению, ситуация со здоровьем очень тяжелая. Потому что вы же видите и по Фейсбуку, и по другим источникам, что там, где люди болеют даже с аппаратами, дают интервью", – сказал Ростислав Балабан.

Эксперты не исключают, что умалчивание о реальном состоянии Кернеса – политический заговор окружения мэра Харькова, которое пытается узурпировать власть в городе.

"Понятно, что им это нужно, имеется в виду команда, которая идет за Кернесом. Для чего? Чтобы выиграть выборы. Без Кернеса они проигрывают, поэтому информация максимально отсутствует... Если Кернес болен, перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии, дай Бог, пусть выздоравливает, и если общество об этом узнает, то все – никаких рейтингов у "успешного Харькова", который идет за Кернесом, нет", – отметил Балабан.

В свою очередь кандидат политических наук Антон Авксентьев отметил: в случае победы Кернеса на местных выборах, может сложиться ситуация, когда Харьковом будет управлять неизвестное лицо.

"Там много удивительного. То есть я думаю, возможно, сам Геннадий Кернес не одобрил бы некоторые кандидатуры в этом списке, там очень много "липовых" легионеров. Наверное, формирование списков происходило именно в те дни, когда Кернес ситуацию уже не контролировал. И поэтому не факт, что голосуя за "Блок Кернеса", избиратели действительно поддерживают команду Геннадия Адольфовича", – прокомментировал Антон Авксентьев.

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Конкуренцию Геннадию Кернесу может составить депутат из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман. По данным соцопроса, за Кернеса готовы проголосовать 44,7% избирателей города, за Фельдмана — 32,1%. В то же время, отвечая на вопрос, кто станет следующим мэром Харькова после Геннадия Кернеса, 52,2% респондентов назвали Александра Фельдмана.

"Для харьковчан, которые поддерживают Кернеса, для них сегодня таким вторым выбором является Фельдман. То есть это человек, у которого коэффициент узнаваемости практически 100%, весь город гуляет в его экопарке и т. д., и т. п. Поэтому я думаю, что сегодня именно Фельдман является такой альтернативой для избирателя Кернеса, который, конечно же, желаем ему здоровья, однако сегодня электорат Кернеса, в связи с его болезнью, мне кажется, несколько дезориентирован, растерян, поскольку не понимает, что с его кандидатом происходит", – добавил политолог Никита Трачук.

Опрос проводился медиакомпанией "Час" 10-13 октября в Харькове. Метод опроса — уличные интервью face-to-face. Общее количество респондентов — 1500 человек. Вероятная погрешность не превышает 3,2%.

Напомним, общественный деятель Анатолий Родзинский сообщил, что после перенесенного COVID-19 мэр Харькова Геннадий Кернес получил инсульт и потерял возможность говорить.

Ранее в Харьковском городском совете сделали официальное заявление, где речь шла о том, что Геннадий Кернес сейчас получает лечение в берлинской клинике "Шарите", его жизни ничего не угрожает.

Также в заявлении отсутствие любых обращений Геннадия Кернеса было объяснено тем, что в больнице запрещают использовать любые гаджеты пациентам и посетителям.

В середине сентября Харьковский городской совет официально подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился COVID-19.

2 октября стало известно, что Геннадий Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19.