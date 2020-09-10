Ирина Венедиктова представила нового заместителя генерального прокурора

Ирина Венедиктова со своим новым заместителем Максимом Якубовским Офис Генпрокуратура

Новым заместителем генпрокурора стал Максим Якубовский

Сегодня, 10 сентября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора своего нового заместителя - Максима Якубовского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - поздравила генпрокурор новоназначенного заместителя в прокурорской семье.

Справка:

Максим Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры. Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре.

В Генеральной прокуратуре Украины он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.

В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур.

Работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины.

В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции".

С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

Напомним, 29 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила офису Генерального прокурора своего первого заместителя Романа Говду. Накануне чиновник был заместителем и исполнял обязанности прокурора города Киева.