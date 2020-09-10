Ирина Венедиктова представила нового заместителя генерального прокурора
Новым заместителем генпрокурора стал Максим Якубовский
Сегодня, 10 сентября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора своего нового заместителя - Максима Якубовского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - поздравила генпрокурор новоназначенного заместителя в прокурорской семье.
Справка:
Максим Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры. Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре.
В Генеральной прокуратуре Украины он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.
В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур.
Работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины.
В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции".
С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.
Напомним, 29 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила офису Генерального прокурора своего первого заместителя Романа Говду. Накануне чиновник был заместителем и исполнял обязанности прокурора города Киева.