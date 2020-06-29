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Иран направил "черные ящики" самолета МАУ до Франции

Фото из открытых источников

Франция получит информацию с бортовых самописцев сбитого самолета

Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Французские специалисты проведут расшифровку бортовых самописцев. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранские государственные СМИ.

О передаче "черных ящиков" во Францию рассказал военный прокурор Тегерана Голамабас Торки.

Он отметил, что один из бортовых самописцев был физически поврежден", поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

Как пояснил прокурор, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование через санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.

Новости по теме: Иран попросил Францию расшифровать черные ящики самолета "МАУ"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с катастрофой самолета "МАУ".

 

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