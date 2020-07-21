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Катастрофа самолета "МАУ": Иран готов отправить делегацию в Украину для обсуждения компенсации

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Выплата денег является только одним из пяти требований к Тегерану

Іран готов отправить делегацию в Украину, чтобы прийти к общему знаменателю относительно компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе МАУ, передает PavlovskyNews.

Отмечается, что иностранные представители могут прибыть в Киев уже на этой неделе. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, сейчас украинская власть ждет официального подтверждения этой информации.

Как отметил министр, выплата денег является только одним из пяти требований к Тегерану. Украина будет добиваться, чтобы исламская республика взяла на себя всю международно-правовую ответственность за трагедию и заверила в том, что она больше не повторится.

Кроме того, Иран должен наказать всех виновных в происшествии, а не одного человека и провести техническое расследование в соответствии с Чикагской конвенцией.

Новости по теме: Украина не согласна с тем, что авиакатастрофа в Иране произошла из-за человеческой ошибки, - Кулеба

Ранее сообщалось, что правительство Ирана согласилось выплатить компенсацию семьям иностранных граждан, погибших при катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

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