Интереса договариваться о мире на Донбассе не было, – Лазарев о "пленках Деркача"

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Политолог пояснил, почему отсутствует такая заинтересованность

Интереса договариваться о мире на Донбассе не было – был интерес продолжать то, что есть сейчас на территории Донбасса.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Политолог прокомментировал новые "пленки Деркача", обнародованные накануне, на которых зафиксированы голоса якобы пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

"Почему они не договорились о мире? А нужно ли было договариваться о мире? Был ли интерес договариваться о мире? Нет, конечно, не было интереса договариваться о мире. Был интерес продолжать то, что есть сейчас на территории Донбасса, был интерес зарабатывать на этом деньги. Был геополитический интерес, был интерес Запада, был интерес Российской Федерации. Был интерес нашей карманной олигархии по типу Порошенко, которая с этого тоже получала определенно очень большие деньги и репутацию, и мобилизацию электората, и прочие другие моменты. Поэтому интереса закончить войну не было", – говорит Александр Лазарев.

Как сообщалось, нардеп Андрей Деркач в четверг, 9 июля, обнародовал новые записи разговоров якобы пятого президента Петра Порошенко. На одной из них – разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года.

Как отмечается, это довольно милое общение двух президентов. Они говорили о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса.

Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.

Порошенко поздравил Путина с 1 Мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Путин сочувственно интересуется, как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит - уже налаживается. В конце очень тепло попрощались.