Институт политической ответственности в Украине не работает, – экс-министр Милованов

"Я не понимаю, почему избиратели, после того, как разочаровались в действиях политиков, продолжают их выбирать?"

Институт политической ответственности в Украине не работает, его надо вводить.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"Политическая ответственность в нашем случае, в Украине, очень часто ничего не означает. Потому что все политики как "чахлики-невмирущі". Вот у меня была такая перепалка с Юлией Тимошенко на одном из эфиров о том, что 20 лет назад я уехал учиться как студент в Западный университет писать докторскую, она в эфире выступала или за, или против рынка земли. 20 лет назад я приехал – те самые люди сидят. Вот политическая ответственность означает политическую смерть. Но политической смерти, даже, когда люди понесли уголовную ответственность и провели годы в тюрьмах, мы в Украине не видим. Поэтому вот этот институт, или отношения, институт как правило игры, которая называется политическая ответственность, в Украине не работает, его надо вводить", – заявил экс-министр.

В то же Время Тимофей Милованов подчеркнул, что это в большой степени это зависит и от избирателей.

"Я не понимаю, почему избиратели, после того, как они увидели и разочаровались в действиях политиков, продолжают их выбирать? Вот что не делай, 15-20% их любят, несмотря на все пакости", – подчеркнул Милованов и добавил, что сегодня политическую ответственность понесла разве что партия "Самопомич".

"Она умерла как партия, потому что они не смогли реализовать программу. Мы видим, что "Голос" тоже находится в очень опасной политической ситуации", – отметил экс-министр экономики.

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