Иностранцы во власти – это скрытая оккупация Украины, – Бондаренко

Телеканал ZIK

Политик назвала способ решения этой проблемы

Иностранцы, которые присутствуют в органах государственной власти в Украине, – это скрытая, ползучая оккупация нашей страны.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущих созывов Елена Бондаренко.

Политик обратила внимание на присутствие во власти в Украине иностранцев.

"Давайте сначала разберемся с теми иностранцами, которые у нас присутствуют в государственных органах власти здесь, в Киеве. Это, по сути, такая скрытая, ползучая, но очень эффективная оккупация. И что мы будем делать с теми, кто у нас сидит в наблюдательных советах вообще с иностранными паспортами, не обладая даже украинских гражданством?"- подчеркнула Елена Бондаренко.

Гостья студии считает, что решить проблему можно лишь одним способом:"(Нужно) выкидывать к чертям собачьим, принимать закон о деоккупации страны и запрещать напрямую занимать хоть какие-то государственные должности или должности в наблюдательных советах каким-либо иностранцам".

Напомним, кандидат политических наук Ростислав Балабан заявлял, что наблюдательные советы – это своеобразная взятка кланам, которые "дерибанят" украинские предприятия.

Как сообщали, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко заявлял, что, как показывает опыт сегодняшнего наблюдательного совета "Укрзализныци", иностранцы ведут себя неэффективно они защищают прежде всего не интересы государства, а свои личные или же интересы определенных иностранных компаний.

Добавим, глава социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявлял, что иностранцы во главе наблюдательных советов украинских монополий - это тотальный контроль над экономикой государства.