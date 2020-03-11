Инициативы, обсужденные на встрече парламентариев РФ и Украины, дадут импульс выполнению Минских договоренностей, – депутат Госдумы Рыжак

Депутат Госдумы РФ Николай Рыжак Фото из открытых источников

Инициативы, обсужденные на встрече парламентариев России и Украины во вторник, 10 марта, дадут импульс выполнению Минских договоренностей.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Николай Рыжак во время встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина - Россия - Германия - Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь", с депутатами Государственной Думы в Москве.

"Мне очень приятно, что в ВР появилась очень ответственная оппозиционная партия. Это говорит о том, что избиратели отдают себе отчет и поверили действиям и намерениям этой партии. Впервые этот диалог носит характер межпарламентского широкого диалога. Раньше договаривались лидеры, а сейчас это пришло на форму межпарламентского диалога", - отметил Рыжак.

По его словам, создана рабочая группа, которая это все должна подытожить: все предложения, которые были высказаны в ходе этой рабочей встречи, и подготовить соответствующие инициативы, которые помогут дать импульс Минским договоренностям.

"Большой процент Минских договоренностей принадлежит политическим вопросам. Это принятие закона об амнистии, закона об особом статусе - это все носит законодательный характер, и без влиятельного отношения депутатов не решить этот вопрос, и как раз эта фракция берет на себя эту инициативу, она переводит это в плоскость межпарламентских связей. С помощью депутатов Франции и Германии, заинтересованных сторон, мы сообща, путем "Парламентского измерения", путем инициатив, которые мы можем реализовать, можем подготовить законодательную базу, которая бы легла в основу реализации Минских договоренностей. Дала бы им мощный парламентский импульс, и парламентское измерение", - резюмировал политик.

Напомним, 10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция".