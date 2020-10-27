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Инициативу о сокращении нардепов до 300 "Слуги народа" хотят вынести на первой сессионной неделе, – Качный

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный

 фото - из открытых источников

Монобольшинство подготовилось к проигрышу на местных выборах, отметил парламентарий

"Слуги народа" хотят на первой сессионной неделе вынести вопрос о сокращении депутатского корпуса до 300 нардепов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный.

Парламентарий отметил, что "заготовка" увольнения Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем была сделана тогда, когда парламентарии от "Слуги народа" отказались принять программу правительства. Александр Качный отметил, что таким образом монобольшинство подготовилось к тому, что, если на местных выборах будет плохой для них результат, они "спустят пар".

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"Это две третьих приблизительно губернаторов они, в первую очередь, будут менять, увольнять и делать их виновными в этом проигрыше. А следующий ход - это увольнение Кабинета министров, отправка его в отставку. Да, как вариант, это будет уже следующий задел к тому, что новый Кабинет министров может быть не собран, и на следующий год будет роспуск парламента. Но для того, чтобы это совершить, они хотят сейчас на первой сессийной неделе вынести вопрос о сокращении депутатского корпуса до 300. Хватит ли голосов, вопрос, потому что это изменения Конституции", - сказал Александр Качный.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах. 

В день выборов в местные органы власти возле избирательных участков состоялся всеукраинский опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Гражданам предлагали ответить на 5 важных вопросов путем заполнения специальной анкеты. 

Как сообщали, для проведения опроса по пяти вопросам президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" наняла компанию "Зе медиа".

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