Информация Богдана относительно договоренностей чиновников ОП с Россией взята из СМИ, - ГБР

У экс-руководителя ОП нет никаких доказательств и подтверждений противоправных действий чиновников

Согласно сообщению, Андрея Богдана допросили, чтобы узнать о наличии достоверных данных и подтверждения совершения украинскими чиновниками противоправных действий в пользу другого государства.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских чиновников он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - отметили в ведомстве.

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Напомним, Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-главу ОПУ Андрея Богдана в качестве свидетеля после его интервью журналисту Дмитрию Гордону. Так, 9 сентября Андрей Богдан рассказал информацию о якобы наличии определенных договоренностей между Украиной и Россией относительно статуса Крыма, авиасообщения между странами, обмена удерживаемыми и тому подобное.