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Информация Богдана относительно договоренностей чиновников ОП с Россией взята из СМИ, - ГБР

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан

 Фото - president.gov.ua

У экс-руководителя ОП нет никаких доказательств и подтверждений противоправных действий чиновников

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил на допросе в Государственном бюро расследований, что у него нет доказательств и подтверждений о якобы договоренностях нынешнего главы ОПУ Андрея Ермака с Российской Федерацией, а также, что информацию об этом он узнал из средств массой информации. Об этом сообщает пресс-служба ГБР

Согласно сообщению, Андрея Богдана допросили, чтобы узнать о наличии достоверных данных и подтверждения совершения украинскими чиновниками противоправных действий в пользу другого государства. 

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских чиновников он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - отметили в ведомстве.

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Напомним, Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-главу ОПУ Андрея Богдана в качестве свидетеля после его интервью журналисту Дмитрию Гордону. Так, 9 сентября Андрей Богдан рассказал информацию о якобы наличии определенных договоренностей между Украиной и Россией относительно статуса Крыма, авиасообщения между странами, обмена удерживаемыми и тому подобное.

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