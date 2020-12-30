Инаугурация Байдена будет более чем скромной, – экс-нардеп поделился особенностями мероприятия

Джо Байден REUTERS

На инаугурации президента Обамы был миллион граждан, а сейчас допустят максимум 10 тысяч, говорит Игорь Попов

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена будет более чем скромной, гостей будет очень мало, а публичные мероприятия будут ограниченными.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Попов.

Гость ток-шоу поделился информацией относительно того, какой будет инаугурация президента США Джо Байдена.

"По моей информации, инаугурация будет более чем скромной. Гостей будет очень мало. Официальная причина будет называться COVID, а неофициально... – они еще не уверены, чем закончатся выборы в Джорджии, каким будет голосование в Конгрессе 8 января, не приедут ли сторонники Трампа с какими-то специфическими целями на момент инаугурации. Поэтому и публичные мероприятия будут очень ограниченными, и парад будет ограничен. На инаугурацию Обамы миллион человек пришел. Здесь сейчас допустят 10 тысяч с флажками, чтобы картинка была, и не более того. И всегда инаугурация проходила – всю неделю балы, приемы, конференции, где все "тусовались". Сейчас всего этого не будет, поэтому гостей не будет. Мне люди говорили, что могли поехать, но не за чем ехать. Можно туристом поехать, сделать фотку на фоне пустой трибуны за два дня до инаугурации – и все", – отметил Игорь Попов.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Следует отметить, что инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится 20 января 2021 года.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден сообщил, что хотел бы избежать скопления людей в центре Вашингтона во время церемонии его инаугурации из-за пандемии COVID-19.