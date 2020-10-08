Импровизация здесь недопустима: Кравчук рассказал детали относительно кандидата на должность своего первого заместителя

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам политика, пока конкретных кандидатур нет

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что перед тем, как начать искать кандидата на должность первого заместителя необходимо четко определить его полномочия. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

Председатель ТКГ напомнил, что эта должность первого заместителя появилась всего несколько месяцев назад.

"Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какая роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет вести. Не просто, что она скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут в неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях. Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачу искать человека, а не задача отдельно от человека", – сказал Кравчук.

По словам политика, пока конкретных кандидатур нет.

"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", – добавил Кравчук.

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Напомним, ранее должность первого заместителя занимал Витольд Фокин. Однако 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе из-за высказываний по Донбассу.