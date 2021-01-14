Импичмент Трампу – это сигнал на будущее, – Константин Грищенко

Константин Грищенко Скриншот видео

У многих есть желание дать сигнал, что ломать устоявшуюся систему государственного управления США никому не позволено, отметил дипломат

Объявление импичмента президенту США Дональду Трампу во второй раз преследует цель не столько наказания для него, сколько дать сигнал на будущее, что такое поведение является абсолютно неприемлемым.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил дипломат, в прошлые годы вице-премьер и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Дипломат объяснил, почему президенту США Дональду Трампу за несколько дней до сложения им полномочий во второй раз объявили импичмент.

"Смысл, так, как это объясняют демократы и присоединившиеся к ним республиканцы, заключается в том, что за любые действия должна быть ответственность. Ответственность в данном случае за подстрекательство к восстанию против законной власти США. И в этом не столько есть смысл, как здесь дается объяснение, чтобы наказать Трампа..., сколько дать сигнал на будущее, что такое поведение является абсолютно неприемлемым. И в данном случае, я думаю, также у многих есть желание дать сигнал, что ломать устоявшуюся систему государственного управления США никому не позволено", – отметил Константин Грищенко и добавил, что вопрос относительно импичмента заключается также в том, чтобы обезопасить от того, что Дональд Трамп не вернулся через четыре года.

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Дипломат добавил, что во время инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена все будет очень зарегулированным и абсолютно не похожим на предыдущие меры, а безопасность будет превыше всего.

Напомним, на днях представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, внесли резолюцию "об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.

Как сообщали, накануне, 13 января, Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Он стал первым главой государства в истории, которому импичмент объявили во второй раз.