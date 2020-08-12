"Им Донбасс не нужен": Политолог назвал, кому выгодно "заморозить" конфликт на востоке Украины

Телеканал ZIK

Речь идет о политиках, которые критикуют, но ничего не предлагают взамен, заявил Александр Лазарев

Политикам, которые критикуют и ничего не предлагают для урегулирования ситуации на Донбассе, интересно "заморозить" этот конфликт, локализовать и не заниматься им.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

"Все те политики, которые пытаются критиковать и ничего не предлагать взамен, фактически направлены в одну сторону - им интересно "заморозить" этот конфликт, локализировать и не заниматься. Им не нужен Донбасс. Спросите у них в открытую - зачем вам Донбасс, кроме лозунгов? Вы к этим людям хорошо относитесь? Мы видим по их действиям, как они относятся, как они блокаду вводили, как они улучшали жизнь этих людей. Вы имеете экономический план по реинтеграции Донбасса? Как вы собираетесь восстанавливать разрушенную инфраструктуру? Как вы собираетесь возвращать граждан? Как вы собираетесь готовить конъюнктуру внутриукраинскую, на материковой части, для возвращения граждан Донбасса? Как вы собираетесь сплочать между собой людей? Какую культурную и гуманитарную политику вы предлагаете?" - риторически поинтересовался политолог.

Александр Лазарев продолжил: "Ничего они не предлагают. Они просто говорят, что это им не подходит, а взамен они, опять-таки, ничего не предлагают, а это наталкивает лишь на одну мысль, что им не нужно развивать этот процесс именно с точки зрения мирного урегулирования".

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что существуют четыре возможных варианта прекращения огня на востоке. В частности, речь идет о переговорах, дискуссии, компромиссах и уступках.