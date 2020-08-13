Илья Кива: Заявления Порошенко и его соратников по Белоруссии направлены на разрушение Минской переговорной площадки

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявления предыдущих украинских руководителей по Белоруссии направлены на разрушение Минского переговорного процесса и усиление внешнего управления. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в видеообращении, размещённом на его странице в соцсети Facebook.

"Украинские государственные преступники, казнокрады и коррупционеры, те, которые 6 лет грабили страну, превращая её в руины и обогащаясь на крови, - требуют от законно избранного президента Белоруссии соблюдения конституционных прав и демократических процессов. Да эти политики лишают нас дружеских взаимоотношений с тем соседом, который давал нам возможность поиска компромисса по Донбассу! Минск был, наверное, единственной площадкой, которая позволяла хоть как-то начать переговорный процесс по достижению мира. И сегодня эти политические лузеры обнуляют нам возможность вести нормальные экономические, политические и переговорные процессы со страной, которая ещё вчера протягивала нам руку дружбы", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что эти представители украинского политикума действуют по указанию извне, при этом не учитывают национальные интересы.

"В угоду своим хозяевам они фактически изолируют наше государство, окончательно превращая нас из суверенной страны в колонию с внешним управлением, в какую сегодня заинтересованные лица хотят превратить и Беларусь. Порошенко, Луценко, Гройсман, Яценюк – все, кто обокрал страну и вывел деньги в офшоры своих хозяев и продолжают выполнять приказы и наносить урон Украине", - сказал он.

Нардеп также заявил о поддержке законно избранного президента Александра Лукашенко и выразил надежду на сохранение дружественных отношений между Украиной и Беларусью.

"Я верю, что здравый смысл в Белоруссии победит. Лукашенко – принципиальный сильный лидер своей нации, и я уверен, что вой плебейских украинских собак, которые всего лишь состоят на службе у своих американских и европейских хозяев, точно не изменит отношение наших братских народов", - подытожил Илья Кива.