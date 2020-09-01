Илья Кива: Занимаясь коррупцией, СБУ пропускает ситуации с арсеналами националистов

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

На фоне бездействия погрязшей в коррупции СБУ националистические группировки хорошо вооружились и пытаются спровоцировать и дискредитировать политиков, выступающих за мир и порядок. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Под Харьковом сотрудники Нацполиции нашли в заброшенном гараже "Газель", набитую оружием, которая там стояла с 2016 года. И таких складов оружия под Харьковом, Киевом, Житомиром, Днепром – десятки. Подобные схроны, подобные провокационные действия направлены на разбалансирование ситуации в стране. Почему СБУ пропускает такие ситуации? А потому, что спецслужба занимается формированием коррупционных схем, а не борьбой за целостность страны и борьбой с терроризмом – своими прямыми обязанностями", – сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что, по имеющейся информации, данный арсенал был создан членами "Азова".

"В 2014 году Билецкий лично отдавал приказы о вывозе оружия из зоны АТО, где дислоцировался его полк "Азов". Они наполняли страну подобными схронами для того, чтобы в определённый момент использовать его. Когда этот момент придет, что должно произойти – это вопрос к тем, кто совершал эти преступления. На сегодня националистические банды хорошо вооружены, у них есть огнемёты, гранатомёты, разные виды стрелкового оружия", – рассказал нардеп.

Илья Кива отметил, что националисты осуществляют вооружённые нападения и ведут информационную кампанию против политиков, выступающих за наведение порядка в стране и возвращение мира на Донбасс.

"Нас, ОПЗЖ, постоянно пытаются дискредитировать, только с одной целью – они понимают, что доверие людей к нам постоянно растёт. Нас пытаются выставить предателями и коллаборантами. Но я хочу сказать – мы патриоты, и мы боремся за государственность, конституционный строй, права украинцев. Мы сделаем все, чтобы наша страна была мирной и сильной!" – подытожил Илья Кива.