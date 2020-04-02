Илья Кива: Закрывая дело против Порошенко, власть выполняет свою часть сделки с ним по земельному закону

Народный депутат Илья Кива из открытых источников

Закрытие НАБУ уголовного дела против главы фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко – это выполнение сделки между ним и властью о голосах за земельный закон. Об этом в эфире телеканала "NewsOne" заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Это всего лишь выполнение условий между командой Зеленского и этим псевдопатриотом, крайним мародёром Порошенко. Он выполнил часть своих обязательств и дал голоса за преступный закон, который уничтожает будущее моей страны, за закон о снятии моратория на продажу сельхозземель. Следующий этап договорённостей – это закрытие уголовных дел в отношении Порошенко, индульгенция ему и его соратникам", - заявил Илья Кива.

Парламентарий напомнил, что перед голосованием в парламенте велись прямые торги за голоса, и из-за раскола в монобольшинстве достаточной поддержки этого закона не было.

"Порошенко оказался удобной фигурой для власти, которая согласилась на определённые условия за предоставление недостающего количества голосов. Мы увидели истинное лицо как власти, так и остальных голосовавших", - подчеркнул нардеп.

Вместе с тем он напомнил, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ обжалует этот закон в Конституционном суде.

"Впереди у нас огромный процесс войны и противостояния за будущее Украины и украинцев", - подытожил Илья Кива.

Как сообщалось, НАБУ закрыло уголовное дело о возможном подстрекательстве со стороны П.Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путём спецконфискации $1,5 млрд, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. По состоянию на конец марта 2020 года П.Порошенко фигурировал в 16-ти уголовных делах.