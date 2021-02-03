Илья Кива: Закрыв оппозиционные телеканалы, которые обличали власть, Зеленский превратился в преступника

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Прекратив своим указом вещание оппозиционных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", президент Владимир Зеленский превратился в преступника, попирающего Конституцию и свободу слова. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Вчера закончился так и не начавшийся шестой президент Украины Владимир Зеленский. Он был избран народом, но, системно нарушая закон, в конечном итоге превратился в преступника, который просто заметает следы своих преступлений. И одним из элементов этого позорного факта стало закрытие оппозиционных телеканалов, которые обличали власть в их кражах, саботаже, разворовывании государства, нанесении ущерба территориальной целостности страны. Украина сегодня пропитана смертью, голодом, болезнями, нищетой, войной. Все это власть пытается скрыть, и для этого идёт на беспрецедентные шаги, которые окончательно прекращают политическое будущее этих профанов", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться с ущемлениями свободы слова законным образом.

"Мы, оппозиционные политики, которые системно защищают интересы украинского народа и украинского государства, конечно же, стоим поперёк горла преступному режиму Зеленского. Мы будем бороться, противостоять, будем выводить людей на улицы! Другой возможности защитить свои конституционные права, к сожалению, в этой стране уже не осталось", - сказал нардеп.

При этом он добавил: "Они попрали Конституцию, свободу слова, свободу волеизъявления, свободу жить в этой стране. Ни одна власть в мире, замахнувшаяся на свободу слова, не имела будущего. И беспредел, диктатура, которые формирует слабая, запутавшаяся в своей коррупции власть, - не должны оставаться безнаказанными!" - подытожил Илья Кива.