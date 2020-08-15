Илья Кива: Взрыв в Полтавском офисе ОПЗЖ устроил "азовец"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Подозреваемым во взрыве в офисе Полтавской горорганизации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" оказался местный житель, служивший в полке спецназначения "Азов". Об этом народный депутат от ОП-ЗЖ Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"В Полтаве в офис ОПЗЖ, где также размещена приёмная народного депутата, в рабочее время была брошена боевая граната. Сегодня человек задержан и доставлен в СИЗО. Им является уроженец Полтавы, который в 2014-2016 гг служил в полку "Азов". Это ещё раз доказывает циничность действий и позиции отдельных маргинальных структур по отношению к своему народу", - сказал он.

Илья Кива также выразил слова благодарности Нацполиции Полтавской области: "Они за короткий промежуток времени расследовали и нашли подозреваемых в совершении циничного покушения на жизнь", - подчеркнул он.

По сообщению СМИ, задержанным оказался 50-летний местный житель. Прокуратура Полтавской области объявила ему подозрение в завершённом покушении на умышленное убийство, осуществлённое способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, 3 июня неизвестный бросил гранату в окно офиса горорганизации ОПЗЖ, в результате которого была ранена секретарь. Народный депутат фракции ОПЗЖ, глава Полтавской горорганизации партии Илья Кива назвал это терактом и обратился к президенту и Генпрокурору с требованием отреагировать и посодействовать в установлении виновных в рамках своих полномочий.