Илья Кива: Взрыв в Полтаве расследуется по статье "покушение на убийство"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нападение неизвестного с гранатой на приёмную народного депутата и офис Полтавской горорганизации "Оппозиционной платформы - За жизнь" расследуется по статье "покушение на убийство". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от ОП-ЗЖ Илья Кива.

"С утра было проведено совещание силовиков при участии областного прокурора и начальника облуправления Нацполиции. Была дана квалификация, было начато уголовное производство по ч.2 п.5 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство особо опасным способом). В этом здании находился не только офис ОП-ЗЖ, но и приёмная народного депутата, в которой могли находится люди и взрыв был произведён в рабочее время. Пострадала одна секретарь и это просто чудо, ведь боевая грана РГД-5 с радиусом поражения 150м могла убить многих", - сказал он.

Илья Кива также отметил, что ему неоднократно поступали угрозы от националистических организаций: "Были системные угрозы, теперь они переросли в нападение. Националисты разворачивают и готовят кровавый переворот. Их задача - вселить в нас страх и совершить те действия, которые им позволят захватить власть и ввергнуть нашу страну в хаос", - сказал он.

В этой связи нардеп подчеркнул, что "Оппозиционной платформы - За жизнь" ждёт объективной и незамедлительной реакции от президента Украины.

"Ведь данный теракт - это плевок в лицо власти и в весь украинский народ. Поставлена под угрозу жизнь гражданских лиц. Мы обязаны пресечь теракты, которыми сегодня пытаются запугать общество маргинальные террористические группировки, которые безнаказанно совершают преступления последние 6 лет. Требую объявить националистическую группировку "Нацкорпус", которая вооружена и готовит страну к перевороту, - вне закона, отменить их регистрацию. А также начать наказывать их за совершенные ранее преступления", - сказал Илья Кива.

Он также рассказал о двух депутатских запросах на имя главы государства и Генпрокура с требованием отреагировать на теракт и посодействовать в установлении виновных в рамках своих полномочий.

"Прошу вас и принять все меры прокурорского реагирования для установления виновных и привлечения их к ответственности. Прошу считать это обращение сообщением о совершении уголовного правонарушения в порядке ст. 214 КПК Украины. Наглость, с которой действуют террористы сегодня, стала результатом безнаказанности за предыдущие действия!" - говорится в документе на имя Ирины Венедиктовой.

Как сообщалось, 3 июля около 18.00 неизвестный бросил гранату в окно офиса Полтавской горорганизации ОП-ЗЖ по ул. Пушкина, 88. Секретарь партии, которая случайно вышла в соседнее помещение, получила незначительные травмы.