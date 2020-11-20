Илья Кива: Власть ворует и наживается, прикрываясь "ценностями Майдана"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Каждая новая власть в Украине после событий 2013-2014 гг. прикрывает свои преступления "достижениями Майдана", воруя и наживаясь на жизнях украинцев. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"В ходе тех событий звучали слова "евроинтеграция" и "демократия", но мы столкнулись с тоталитарным режимом Порошенко, который наживался 5 лет на войне, а сегодня у нас аферисты, которые путем обмана дорвались до власти и точно так же наживаются, только уже на болезни. В чем разница между Порошенко, который разворовывал Укроборонпром, и Зеленским, который разворовывает Фонд по борьбе с COVID-19? Зеленский наживается на смертях так же эффективно, как на смертях наживался Порошенко. Это и есть достижения Майдана?" - сказал он.

В подтверждение своих слов Илья Кива привел позицию действующего президента, который назвал "вызовом ценностям Майдана" обыски в деле о хищении: "Правоохранительная структура провела обыски у тех, кто разворовал 120 млн грн на памятник Небесной Сотне. Каким вызовом ценностям Майдана является системная работа правоохранителей по выявлению казнокрадов, коррупционеров?" - подчеркнул нардеп.

Политик обратил внимание, что после Революции Достоинства экономика страны и благосостояние населения только ухудшались.

"Одним из тезисов, ради которого люди вышли с готовностью противостоять власти, было снижение тарифов. Но тарифы на газ за последние 7 лет увеличились в 15 раз, окончательно уничтожили медицину, промышленность, приватизированы и вырезаны заводы. Дыра в бюджете в 300 млрд грн – это достижения Майдана. Пенсии уже не выплачиваются и планируется прекращение финансирования социально незащищенных слоев населения – это достижения Майдана. Суточная цифра умерших от коронавирусной инфекции в 256 человек – это достижения Майдана. Внешнее управление нашей страной – это достижения Майдана. Назовите мне хотя бы один пункт, который был бы реализован во благо украинской нации. Сегодня Украина – субъект с признаками государственности, с марионеточным правительством и слабым президентом!" - подчеркнул он.

Илья Кива отметил, что украинцев фактически обманули, ведь под демократическими лозунгами был совершен переворот.

"История, которая происходила на Майдане Независимости, была нам преподнесена как высшее достижение и борьба за демократию и лучшее будущее для нашей страны, свержение тоталитарного режима. И мы все в это поверили, я искренне был готов к акту самопожертвования ради будущего своей страны! Но я являюсь ярким примером того, как люди трезвеют и к ним возвращается сознание. И мы уже оцениваем ситуацию не лозунгами, которыми мы по горло сыты, а теми реалиями, которые сегодня есть в нашей жизни", - подытожил Илья Кива.