Илья Кива: Власть покрывает криминальное обогащение "Нацкорпуса", используя его представителей для давления на оппонентов

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть позволяет "Национальному корпусу" обогащаться на криминальном бизнесе, взамен на услуги по давлению, дискредитации и нападения на неугодных. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"В Харькове "Нацкорпус" контролирует похоронный бизнес, что даёт им возможность обогащаться. Вторая бизнес-артерия "Нацкорпуса" – это сеть полулегальных заправок. Сергей Коротких занимается незаконной добычей песка. СБУ это знает и молчит, используя их для организации нападений, когда есть необходимость заткнуть кому-то рот", - сказал он.

Илья Кива отметил, что весь националистический сегмент, который был сформирован для патриотической позиции внутри страны сейчас используется СБУ для своих целей.

"В спецслужбе есть целый отдел, который контролирует Стерненко (активист Сергей Стерненко – Ред.), Билецкого (руководитель Нацкорпуса Андрей Билецкий – Ред.), Коротких (один из создателей "Нацкорпуса" Сергей Коротких – Ред.), С14, "ДемСокиру", - это все внештатные сотрудники СБУ. И они выполняют возложенные на них функции. А за выполнение тех или иных задач им дарится индульгенция за ранее совершенные преступления. Так, представители "Нацкорпуса" никогда не доходили до скамьи подсудимых, хотя на их совести и убийства и покалеченные люди", - сказал он.

Нардеп рассказал, что фракция ОПЗЖ обратилась к президенту и Генпрокурору с требованием привлечь к ответственности А. Билецкого, а находящегося в международном розыске С.Коротких – лишить украинского гражданства.

"Билецкий всегда остаётся в стороне, подводя под статью молодых парней, приказав им убивать. Он обогатился и стал долларовым миллионером. И с 2014 года все молчат, потому что неудобно якобы осквернять патриота. Но надо не осквернять, а очищать ветеранское движение от подобных индивидуумов, которые толкают людей на преступления, зарабатывая на этом деньги. И мы хотим, чтобы он ответил!" - отметил он.

При этом политик обратил внимание на ситуацию с безопасностью внутри страны: "Беспредел на украинских улицах происходит по одной причине – нет наказания и кому-то из власть имущих эта ситуация удобна. Когда нужно навести порядок и когда есть политическая воля, то это происходит в течении суток. Но его не будет при этой власти, потому что она беззубая и ей не нужен мир и благосостояние народа", - подытожил Илья Кива.