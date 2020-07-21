Илья Кива: Власть игнорирует угрозу переворота, и сегодняшние происшествия – результат бездеятельности СБУ в вопросе безопасности

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть бездействует в вопросе обеспечения безопасности, не хочет замечать угрозы переворота, и ситуации с захватом заложников в Луцке и массовым минированием в Одессе и Киеве – следствие такой позиции. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Ещё два месяца назад я говорил, что готовится план переворота внутри страны. Порошенко не был привлечён к ответственности за свои преступления, его не остановили, поэтому сегодня он реализовывает этот план по перевороту и захвату власти уже осенью. Сегодня мы видим нападения и казни хорошо финансированных нацистов, которые себя называют националистическими организациями. Почему СБУ никак не реагирует на это? Почему президент не реагирует? Потому что они не хотят, они живут в своём мире, который себе создали, залезли в бронированные Мерседесы, переехали на госдачи и плевали они на все то, что убивает украинцев", - сказал он.

Говоря об обострении ситуации с безопасностью, Илья Кива сказал: "То, что происходит сегодня – это первые шаги к тем кровавым событиям, которые произойдут в ближайшее время", - подчеркнул он.

Нардеп также отметил, что неспособность власти обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность является следствием её некомпетентности.

"СБУ возглавляет не профессионал, а друг президента, и то, что творится на улице, - указывает на провальную работу! В СБУ забыли, что их задача – это защита интересов украинских граждан, они занимаются тем, что "обилечивают" бизнес, поставили свою деятельность на рельсы коммерции. Во власти сегодня шарлатаны и аферисты, и наша задача – как можно быстрее поменять эту власть. Местные выборы будут площадкой для её смены в законном формате! Мы, ОП-ЗЖ, понимаем ответственность, и то, что нас пытаются запугать угрозами и атаками, нас не остановит!" - подытожил политик.