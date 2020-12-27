Илья Кива: В канун Нового года каждый из нас может создать праздник детям

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Новый год является хорошей возможностью для каждого взрослого создать праздник детям. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", глава Полтавской горорганизации ОПЗЖ Илья Кива заявил в ходе посещения многодетной семьи полтавчан в воскресенье.

"В преддверии Нового Года все взрослые имеют уникальную возможность - творить чудеса. Для меня чудо - это детские улыбки и искренний детский смех. Каждый год у меня традиция - поздравлять деток в костюме Деда Мороза. И этот год не будет исключением. Свою традицию я начну с посещения сегодня особенной многодетной семьи Литвиненко", - сказал он.

Илья Кива отметил, что в этой семье, которая проживает в однокомнатной квартире, растут пятеро детей.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Когда мне рассказали о них, я принял решение специально приехать в Полтаву. Они живут в очень непростых условиях, и в наших силах подарить им сегодня своё внимание, заботу и небольшие подарки. Мечты, особенно детские, обязаны сбываться!" - подчеркнул политик.

Дети рассказывали стихи и подарили Деду Морозу свои картинки и поделки. В подарок ребята получили игрушки, сладости, пледы – все, о чем просили в своих письмах. Новогодним подарком для родителей стала стиральная машинка.