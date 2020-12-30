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Илья Кива: Уничтоженная экономика лишила нас возможности вернуть независимость

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

2020 год ознаменовался окончательной потерей возможности восстановить экономику и вернуть независимость Украины. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в комментарии для итоговой статьи "Кризис, испуганные дураки у власти и капитуляция" издания From-UA.

"Мы слишком глубоко поражены внешним управлением и слишком уже глубоко уничтожили свою экономику, чтобы её можно было восстановить и вернуть ту независимость, экономическую независимость, которая давала нам возможность формировать своё будущее, своей страны для своих детей. Поэтому итог 2020 года - это патовость", - сказал он.

Илья Кива отметил, что некомпетентная, непрофессиональная политика действующей власти лишь усилила зависимость страны от иностранных заимствований и влияния.

"К сожалению, львиную долю вот к этой безвыходности привела и дала возможность нынешняя власть в лице Зеленского со своей псевдопартией "Слуга народа"", - подытожил нардеп.

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