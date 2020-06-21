Илья Кива: угрозы и проклятья мне шлют те, кто против мира и порядка, поскольку кормятся с войны

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Недовольство и угрозы со стороны националистов в связи с созданием Гражданского движения "Патриоты – За жизнь" связаны с их нежеланием порядка и мира в Украине. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в видеообращении в своём Телеграм-канале.

"Националистический сегмент нашей страны посылает мне тысячи проклятий и угроз после моего заявления о создании Гражданского движения "Патриоты – За жизнь", действия которого направлены на достижение мира, на сохранение законности и восстановление порядка. Это все противоречит идеологии националистов, которые питались с войны, жили насилием и зарабатывали на хаосе. Сегодня они проклинают, угрожают и пытаются вывести меня из равновесия", - сказал он.

Илья Кива указал, что многие активные националистически организации "были искусственно созданы" не так давно - для дестабилизации ситуации и развала государства.

"А все ваши духовные лидеры – это коммерсанты, которые используют патриотическую, националистическую риторику и человеческий ресурс для зарабатывания денег. Вас кормит Ахметов, которые ежемесячно дотирует деньги на вашу жизнедеятельность. Вас также кормит мародёр Порошенко, который, используя патриотическую риторику, обогащается и пытается остаться безнаказанным за свои преступления", - отметил политик.

В этой связи он подчеркнул, что после наведения порядка и прекращения войны на Донбассе таким "патриотам" в Украине места не будет: "Вы действительно мертворождённый продукт, не имеющий шансов выжить в нормальной, чистой, здоровой, законопослушной и мирной стране. И вам не остановить нас жалкими угрозами. Мы объединяемся и знаем, что нам предстоит. И мы готовы к любому испытанию, потому что мы это делаем не ради себя, а ради Украины и украинского народа, ради будущего нашей детей, где точно не будет места беспределу, насилию, хаосу и войне", - подытожил Илья Кива.

Напомним, ранее Илья Кива сообщал, что прекращение войны в Донбассе и наведение порядка по всей Украине будут основными целями деятельности вновь созданного Общественного движения "Патриоты - За Жизнь".