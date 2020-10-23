Илья Кива: Суд обязал ГБР начать расследование в отношении Сытника

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Печерский райсуд Киева обязал ГБР начать досудебное расследование по обращению о невыполнении директором НАБУ Артёмом Сытником судебного решения о незаконности его назначения. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале, обнародовав решение суда.

"Жалобу заявителя Ильи Кивы на бездеятельность уполномоченных служебных лиц ГБР, которая состоит в невнесении ведомостей в ЕРДР после получения заявления, удовлетворить. Обязать служебных лиц ГБР внести в ЕРДР ведомости по заявлению Ильи Кивы от 11.09.2020 о совершении уголовного правонарушения, и начать досудебное расследование", - говорится в решении суда.

Напомним, в сентябре политик обратился в Бюро о невыполнении Сытником решения Конституционного Суда незаконности его назначения на должность директора НАБУ. В документе Илья Кива указал, что А.Сытник фактически узурпировал власть и продолжил организовывать работу НАБУ после решения КС.

По убеждению нардепа, в действиях А.Сытника содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст.382 УК Украины (невыполнение судебного решения) и ст.353 УК Украины (своевольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица).