Илья Кива: "Слуги" попытаются сорвать или перенести местные выборы

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть попытается сорвать или перенести местные выборы, запланированные на осень, из-за стремительного падения рейтинга "Слуг народа". Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Они не готовы к местным выборам. "Слуги" видят, что их рейтинги летят вниз, и сегодня уже никто говорит об уровне поддержки со стороны населения, а говорят о ненависти и негодовании, которые растут в сердцах украинцев. Ведь их действия уничтожают нашу страну, а народа закончилось терпение и открылись глаза И осенью "Слуги" могут получить тот результат, который поставит точку в их "зелёной" истории. Поэтому они будут всячески стараться сорвать выборы, перенести их перед любым предлогом", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что падение рейтинга правящей партии связано с непрофессионализмом депутатов и чиновников и их внешней зависимостью: "Те "Слуги народа", которые пришли якобы в услужение Украине, оказались волками в овечьих шкурах, они - безвольные, подконтрольные исполнители чужой воли", - сказал он.

В этой связи нардеп отметил целесообразность роспуска нынешнего созыва Верховной Рады.

"Мы ждём не столько местных выборов, а ждём сложение полномочий всех тех, кто за год власти не смог дать Украине мир, кто уничтожает экономику, кто способствует распространению коррупции и преступности. Президент должен понять, что со своей задачей он не справился, украинцев он обманул, и на нем ответственность за все новые смерти на Донбассе, за хаос и нищету. Чем раньше он поймёт, что эту Раду надо распустить – тем больше шансов у нашей страны", - подытожил Илья Кива.