Илья Кива: Ситуацию с разворовыванием госбюджета представителями ГНС, СБУ и ОГП должен взять на контроль Комитет Рады

Народный депутат Илья Кива Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности должен взять на контроль ситуацию с разворовыванием госбюджета группой лиц из представителей ГНС, СБУ и ОГП. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в ходе заседания комитета во вторник.

"Мною была выявлена информация и написано заявление о том, что из госбюджета лишь в июне было украдено 27 млрд грн через компании-скрутки. Я полностью предоставил информацию, на какие компании эти средства выводились, кто этому способствовал. Эта группа включает в себя сотрудников СБУ, руководителя ГНС Любченко и замгенпрокурора Симоненко, который нарушил закон, единолично поменял подследственность этого дела, переведя его в СБУ, и фактически пытался похоронить расследование. Я прошу комитет взять эту ситуацию на контроль", - сказал он.

Илья Кива напомнил, что обращался с соответствующими заявлениями к Генпрокурору, в ГБР, к президенту.

"И сейчас мне нужна ваша помощь для выполнения контроля за правоохранительной системой. Мне непонятна позиция комитета, который занимается контролем ГНС и который не видит и не замечает этой информации. А ведь $100 млн страна потеряла за один лишь месяц. Уже существует уголовное производство, и эта ситуация уже попадает под юрисдикцию нашего комитета. Если мы их не тормознём, то мы их вообще уже не остановим", - подчеркнул он.