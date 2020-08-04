Илья Кива: СБУ и ГБР оказывают давление на оппозицию по указанию Офиса президента

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть пытается давить на оппозицию и её лидеров "руками" СБУ и ГБР, поскольку боится её растущего рейтинга в преддверии местных выборов. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Формирование позиции травли и давления на одного из лидеров ОП-ЗЖ Виктора Медведчука – не было единоличной позицией руководства СБУ и ГБР. Эту задачу поставил Офис президента, который пытается заткнуть рот оппозиции, сделать её управляемой. Мы, оппозиционные политики, своими действиями и позицией несём угрозу власти, раскрывая её истинное лицо. И она нас боится, боится наших растущих рейтингов и укрепляющегося доверия населения, и хочет остановить всеми силами и всеми незаконными методами", - сказал он.

Говоря о лидере политсилы, Илья Кива подчеркнул, что он профессионален и имеет конкретную доктрину выхода страны из критического положения. "А это сейчас увеличивает рейтинги ОП-ЗЖ и на местных выборах мы можем занять лидирующие позиции. Но и давление будет расти, нас всячески пытаются дискредитировать и сломить", - сказал нардеп.

Илья Кива также напомнил, что ранее обнародовал информацию о причастности сотрудников СБУ к коррупционным схемам по обворовыванию госбюджета.

"И Баканов поставил своим подчинённым задачу - провести комплексные мероприятия по мне, народному депутату, для слежки и дискредитации. Вот куда уходят силы СБУ, а не на пресечение терактов. А все потому, что власть боится оппозицию", - подытожил он.

Ранее Печерский райсуд Киева обязал ГБР начать расследование по так называемой "записи разговора" главы СБУ Ивана Баканова и экс-директора ГБР Романа Трубы, в ходе которого обсуждалась фальсификация уголовного дела против Виктора Медведчука.