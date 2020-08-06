Илья Кива: СБУ "хоронит" дело о разворовывании 2,7 млрд грн из госбюджета

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Руководство СБУ в сговоре с главой ГНС Алексеем Любченко и заместителем Генпрокурора Алексеем Симоненко пытается "похоронить" дело о разворовывании 2,7 млрд грн бюджетных средств. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в видеообращении на своём Телеграм-канале.

"Два месяца назад выявил преступление главы ГНС Любченко, который, нарушая закон, изменил алгоритм, позволяющий выявлять рисковые операции, связанные с госбюджетом. Следствие вышло на вручение подозрений. Однако Любченко вошёл в сговор с главой СБУ Бакановым и замгенпрокурора Симоненко, который изменил подследственность с Нацполиции на СБУ, что фактически остановило все следственные действия, и преступники получили возможность остаться безнаказанными. И уже в июне эта троица через компании-скрутки вывела из госбюджета 2,7 млрд грн", - сказал нардеп.

Илья Кива также рассказал, что СБУ "придумала новый трюк", который позволил оставить дело о разворовывании бюджета под юрисдикцией СБУ: "Они объединили дела относительно ГНС и очередной операции, связанной с терактом. Этим самым они обнулили возможность возвращения этого дела следователям Нацполиции. Они и раньше так делали, когда им нужно было "похоронить" или спрятать дело – объединяли его с терактом", - отметил он.

Политик указал, что спецслужба при этом не выполняет свою прямую функцию – обеспечение госбезопасности.

"А когда им заниматься терроризмом? Им ведь надо формировать свои коррупционные схемы, охранять их и продолжать обогащаться за счёт обворовывания нашей страны. Им также надо оправдывать своё присутствие перед президентом Зеленским – организовывать слежки за оппозиционными политиками и искать на них компромат. СБУ должна была принять моё заявление как сигнал к выполнению своих должностных обязанностей, но им этим заниматься некогда и невыгодно. Мы просто беззащитны перед валом угроз, потому что люди, отвечающие за нашу безопасность, занимаются личным обогащением", - подчеркнул Илья Кива.

При этом он обратился к Генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Возьмите эту ситуацию под свой контроль! Они попытаются остановить расследование, замылить вам глаза и рассказать удобную им историю, но преступление всегда имеет след, мотив и подозреваемых. И наша задача – выявлять нарушения, менять систему и добиваться справедливости для страны", - подытожил нардеп.

Напомним, недавно Илья Кива обратился в Офис генерального прокурора относительно сговора руководства ГНС, СБУ и ОГПУ, которые реализуют и покрывают преступные схемы, наносящие ущерб госбюджету.