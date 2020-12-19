Илья Кива: Рада должна собраться на внеочередную сессию для рассмотрения ситуации с Сытником

Директор НАБУ Артем Сытник Фото из открытых источников

Верховная Рада должна собраться на внеочередную сессию для рассмотрения вопроса правомерности пребывания Артёма Сытника на посту директора НАБУ. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Хочу обратиться к спикеру Верховной Рады и народным депутатам с просьбой, пожеланием – нам стоит рассмотреть возможность проведения внеочередной сессии парламента, на которой принять решение о правомерности нахождения Артёма Сытника на посту главы антикоррупционного органа. Мы являемся представителями законодательной власти в стране, и мы обязаны встать на защиту Закона и Конституции. Я думаю, ОПЗЖ в ближайшее время официально обратится о проведении внеочередной сессии", - сказал он.

Илья Кива пояснил, что невыполнение Артёмом Сытником решения Конституционного суда о незаконности его назначения ведёт к правовому хаосу.

"Такие ситуации нивелируют закон, и каждый может спросить себя – почему я должен жить по закону, в то время, как власть плюёт на него и растирает в угоду своих политических амбиций или личных претензий, предпочтений. Мы скатываемся в хаос и можем свалится в ту пропасть, из которой выхода уже не будет", - подчеркнул нардеп.

В качестве примера он привёл вручение подозрения представителями НАБУ и САП замглаве Офиса Президента Олегу Татарову, который ранее заявил о необходимости выполнения решения КС.

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"Сегодня этот обиженный или неудовлетворённый Сытник будет выписывать подозрения всем неугодным. Так давайте хотя бы заберём у него ручку! Ведь мы свалимся в правовой коллапс. Завтра они смогут использовать свои должностные возможности по отношению к каждому из нас. Тот, кто имеет позицию, кто им не нравится, кто исповедует право, закон и Конституцию, - уже завтра может оказаться под давлением", - подытожил Илья Кива.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Артем Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти с должности.