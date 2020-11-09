Илья Кива: Представители ОПЗЖ вошли во все советы Полтавской области

Народный депутат Илья Кива Фото из открытых источников

Благодаря огромному доверию украинцев в результате местных выборов представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" вошли во все советы в Полтавской области. Об этом народный депутат от ОПЗЖ, глава Полтавской горорганизации партии Илья Кива заявил в ходе партийной конференции в Полтаве в понедельник.

"Это была наша общая победа и общий вклад в возрождение Украины, достижение мира, восстановление здравого смысла, а значит – и возможности мирного и светлого будущего для нашей страны. Мы – команда победителей, мы – партия народа Украины! Ведь треть страны отдала за нас свои голоса, доверила нам своё будущее, возложила на нас ответственность, и мы должны гордо, с честью пронести этот груз ответственности. В Полтавской области мы вошли во все горсоветы, районные советы и в облсовет", - сказал он.

Илья Кива призвал всех избранных депутатов уделить должное внимание бюджетным процессам на местах.

"На местное самоуправление люди возлагают надежды, связанные с изменением жизни к лучшему. Поэтому наша задача – правильно распоряжаться бюджетами и следить за чистоплотностью использования народных денег. На сегодня бюджеты оскудели, огромные суммы разворовываются по разным схемам. И я призываю вас быть контролёрами, противостоять коррупции, которая убивает наши города", - сказал политик.

Говоря о возможных коалициях представителей ОПЗЖ в Полтавском регионе, Илья Кива сказал: "Горсоветы и облсовет – это не арена для политических баталий, здесь должен присутствовать хозяйственный подход к процессам. Наша задача – отстраивать страну и возвращать городам облик, который передали нам родители. И политической риторикой тут не помочь. Поэтому мы будем в коалиции со здравым смыслом, с порядочностью! Мы не участвуем в договорняках и дележе комитетов. Я за то, чтобы объединения и компромиссы базировались на морали, здравом смысле и решении проблем населения", - подчеркнул нардеп.

При этом он напомнил о стратегии политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Все наши действия направлены на созидательный процесс для нашего государства. Вы, избранные народом представители партии во власть, должны восстанавливать улицы и города, не бороться за рейтинги, а бороться за результат, который даст возможность украинцу быть хозяином на свой земле! Мы нацелены на мир, порядок, закон и экономическое возрождение!" - подытожил Илья Кива.