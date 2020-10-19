Илья Кива: Появление Зеленского в Раде – это очередное шоу, с уловками и манипуляцией

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Любые кадровые решения президента в преддверии местных выборов направлены на повышение падающего рейтинга власти, но на роспуск парламента Владимир Зеленский не пойдёт. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Появление Зеленского в Раде всегда сопровождалось чьим-то снятием, и всегда это делалось политтехнологами для повышения бесконечно падающего рейтинга "Слуг народа" и президента. Я думаю, что это ещё одна уловка и манипуляция перед местными выборами. И делается это для того, чтобы хоть как-то вернуть доверие людей к действующей власти. Опять будут громкие фразы и бесконечные обещания, но говорить о каком-то конструктиве или чётком плане со стороны правительства и президента не стоит", - сказал он.

Говоря о вероятности роспуска парламента, Илья Кива сказал: "Зеленский слишком сильно держится за власть. А все слухи о том, что он якобы собирается распустить Раду, - это всего лишь слухи. Он никогда не пойдёт на это, поскольку понимает, что никогда уже не сможет даже приблизиться к результату "Слуг", позволившему ему получить монобольшинство. Завтра будет просто театральное шоу в исполнении актёра Зеленского, которое он проведёт в Верховной Раде", - подчеркнул политик.

Вместе с тем, нардеп констатировал, что действия нынешней власти содержат признаки антигосударственных.

"Президент Зеленский, не выполнив за полтора года ни одно из своих обещаний, продолжает курс Порошенко по системному уничтожению нашей страны, экономики, населения и превращению Украину в колонию. У нас с 2014 года смертность увеличилась в два раза, и не только из-за коронавируса. Люди мрут, и это чёткая стратегия по уничтожению украинской нации", - подытожил Илья Кива.