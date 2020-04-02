Илья Кива передал медицинскую помощь для инфекционной больницы Полтавы

Илья Кива TK Media

Депутат призвал политиков и бизнес помогать медикам

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в Полтаве передал для инфекционной больницы медицинские маски и средства индивидуальной защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID 19.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Парламентарий поблагодарил медиков за работу и отметил, что защита медиков сегодня должно быть приоритетом для государства.

"Сейчас мы находимся в Полтавской инфекционной больнице. В больнице, которая приняла на себя первый удар в борьбе с пандемией. Сюда поступили первые люди, у которых были подозрения. Но я хочу сказать больше – ничем подтверждать статус заболевшого. Я знаю, это я вам говорю, что на самом деле больных гораздо больше и то, что сегодня умалчивается, замалчивается по одной причине: чтобы не создавать панику. Но это не означает, что врачам легче. От того, что они умалчивают, врачам все равно приходится выполнять свою работу ", – заявил Илья Кива и добавил, что для инфекционной больницы Полтавы на день требуется 800 масок.

Политик рассказал, что купил маски для больницы Полтавы по 17 гривен за штуку. По его словам, на правоохранительном комитете Совета поднимали вопрос, что цены на маски должны регулироваться, а за завышение цен должно быть и уголовная ответственность.

"17 гривен стоит маска. А их нужно тысячи на одну больницу. Это 17 тысяч гривен на одну больницу! А перчатки, а халаты, а защитные костюмы! Всего этого сегодня нет. Поэтому находите возможность и помогайте нашим врачам", – подчеркнул Илья Кива.

Новости по теме: В больницах Закарпатья благодаря Виктору Медведчуку и Оксане Марченко отныне есть спецсредства для борьбы с коронавирусом, - Чубирко

Как сообщалось, партию медицинских препаратов для борьбы с COVID-19 получила Закарпатская область. Помощь передали председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Были переданы медицинские маски, защитные костюмы для врачей, перчатки, раствор для дезинфекции и тесты на коронавирус.

Напомним, представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" оказывают помощь для борьбы с пандемией коронавирус украинцам и медицинским учреждениям по всей стране.