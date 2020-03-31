Илья Кива перечислил месячную зарплату в "Фонд Андрея Портнова" для адресной помощи больницам

Народный депутат Илья Кива из открытых источников

Депутат призвал украинцев к взаимопомощи в условиях эпидемии

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива перечислил месячную зарплату в "Фонд Андрея Портнова" для адресной помощи больницам. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, Кива подчеркнул, что хочет, чтобы его месячная депутатская зарплата, которую он передал для помощи больницам, стала небольшим вкладом в борьбу за жизнь украинцев.

"В ситуации, когда коронавирусная инфекция застала врасплох многих и без того обнищавших украинцев и разорённую "реформой" систему здравоохранения, я бы хотел, чтобы моя мартовская зарплата народного депутата стала небольшим вкладом в борьбу за здоровье и жизни людей. Поэтому я перечислил её в благотворительный "Фонд Андрея Портнова". Это мой долг как народного избранника", - отметил Илья Кива.

Кроме этого, депутат призвал украинцев к взаимопомощи в условиях эпидемии и карантина.

"Я вижу, насколько Украина и наш народ оказались беззащитными, столкнувшись с эпидемией. Поэтому сегодня каждому из нас особенно важно проявить заботу друг о друге", - подчеркнул народный избранник.

Telegram-канал Ильи Кивы

По словам политика, команда фонда ежедневно адресно помогает многим больницам.

"Фонд Андрея Портнова" был создан для адресной помощи больницам в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Я вижу работу и старания его основателя. Одноразовые переводы от 120 до 300 тыс. грн. получили уже около десятка больниц в разных регионах Украины", – подытожил Илья Кива.

Напомним, недавно народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в Полтаве передал для граждан медицинские маски средства индивидуальной защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID 19.