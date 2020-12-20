live
Новости » Политика Читати новину українською

Илья Кива: Отказываясь от российской вакцины, Зеленский совершает преступление против своего народа

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросе вакцинации украинцев российской вакциной от коронавируса является преступной. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале.

"Президент отдаёт отчёт и понимает, что отказываясь от российской вакцины "Спутник-V" он обрекает граждан Украины на смерть, так как вакцины европейского и американского производства, Украина получит не раньше конца 2022 года - по остаточному принципу. Из этого значит, что президент Украины сегодня сознательно способствует и создаёт условия для вымирания украинского народа и его действия могут рассматриваться как предательство и создания геноцида украинской нации!", - сказал он.

При этом Илья Кива добавил: "Зеленского уже сегодня можно и нужно судить как государственного преступника!".

Как известно, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о поставках в Украину вакцины "Спутник-V", которая прошла все испытания и активно применяется в России.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Заседание "Слуги народа": Верещук рассказала, отставку и назначение каких министров обсудят нардепы В "Слуге народа" объяснили частые смены руководства "Укроборонпрома" Верещук: Нельзя лишать уголовной ответственности коррупционеров, ее следует увеличить Госбюджет-2021: В "Слуге народа" заявили, что расходы на оборону в 2021-м году уменьшать не будут

программы канала ZIK

Цены на елки. Дело Ан-26. Тарифы. Путешествуй По Украине. Новые назначения | Детали недели | 19.12.20
Голодный бюджет или смета разочарования | 19.12.20
Первый
Потеря Харькова. Статус Донбасса. Медицина. Торговля с ЕС. Тарифы | Мы все - украинцы | 17.12.20
День Святого Николая. Влиятельные украинцы года. Усиление карантина | #Новости | 19.12.20
Бюджет-2021. Год борьбы с COVID-19. Образование. Тарифы. Деятельность правительства | Ток-шоу